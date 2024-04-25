شكرا لقرائتكم ضبط 3 حفارات مخالفة لنظام المياه في طبرجل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - ضبط فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الجوف، ممثلًا في مكتب الوزارة بمحافظة طبرجل، 3 حفارات مخالفة لنظام المياه.

تطبيق النظام بحق المخالفين

جاء ذلك خلال الجولات الميدانية التي نفذها قسم المياه في مكتب الوزارة بطبرجل بالتعاون مع الجهات المختصة في المحافظة.

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وأوضحت وزارة البيئة، أنه تم ضبط المخالفين لتطبيق النظام بحقهم حسب التعليمات.