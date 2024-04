شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الجمعة.. أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

أمطار متوسطة

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة غدًا الجمعة.ويُتوقع أن تشهد جدة وبحرة أمطارًا خفيفة حتى الساعة 1 ظهر الجمعة، تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج، وصواعق رعدية.بينما تشهد خليص والكامل ورابغ أمطارًا متوسطة حتى الساعة 2 ظهرًا. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية، تساقط البرد، جريان السيول، وصواعق رعدية.