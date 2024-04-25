الغامدي: "الموارد البشرية" نجحت في توفير تجربة رقمية فريدة للمستفيدين

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الدمام - شريف احمد - أكد مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمات المشتركة إسماعيل بن سعيد الغامدي، أن الوزارة نجحت في توفير تجربة رقمية فريدة للمستفيدين، أدت إلى انخفاض زيارات المستفيدين للفروع بنسبة 74%، ووصول عدد الخدمات المؤتمتة إلى أكثر من 1000 خدمة رقمية، وإطلاق 300 خدمة مؤتمتة جديدة في نهاية عام 2024.

ونوه بما تحظى به وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من دعم غير محدود من القيادة الرشيدة -أيدها الله - الذي أسهم بشكل مباشر في تعزيز النمو لأعمال الوزارة في مجال التحول الرقمي، وتحسين كفاءة الإنفاق لمشاريعها، ودعم استدامتها بما يحقق أهداف رؤية المملكة 2030.

بالإضافة إلى تفعيل آليات العمل للتميز في العمل المؤسسي، وتشجيع الإبداع والابتكار، ومواكبة التغيرات العالمية في مجال تجربة المستفيد، والارتقاء بالخدمات المقدمة لجميع المستفيدين من خدمات الوزارة.

استراتيجية التحول الرقمي

وأوضح الغامدي أن استراتيجية التحول الرقمي والتي أطلقتها الوزارة أسهمت في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وعززت من نمو وتوسع الأعمال الرقمية في مختلف القطاعات التي تشرف عليها الوزارة وهي: العمل، والتنمية الاجتماعية، والخدمة المدنية".



وأشار إلى حصول الوزارة على عدد من التكريمات والجوائز نظير تميزها الرقمي بين الجهات الحكومية في المملكة، وكذلك على المستوى الإقليمي والدولي.

وأكد حرص الوزارة الدائم والمستمر على تطوير منظومة رقمية متكاملة تسهم في تحقيق تجربة فريدة ومميزة للمستفيدين.