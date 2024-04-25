تطورات جديدة في قضية حميدان التركي يكشفها نجله

كشف تركي حميدان التركي، نجل المعتقل حميدان التركي، عن تطورات جديدة في قضية والده المسجون في أمريكا. ونشر تركي تغريدة عبر حسابه في إكس، داعياً الجميع للدعاء لوالده بالفرج في الجلسة المقررة.

وجاء في تغريدة تركي: “دعواتكم لوالدي حميدان التركي بأن يكتب الله له الفرج في هذه الجلسة، من المفترض أن تبدأ بإذن الله الساعة ٥:٣٠ وقد تمتد إلى الساعة ٢ صباحاً.”

وتأتي تغريدة تركي بعد تغريدة نشرتها شقيقته يوم الأربعاء الماضي، حيث أعلنت أن والدهم حميدان التركي يستعد لجلسة المطالبة بإعادة النظر في قضيته، والتي ستعقد يوم الخميس المقبل بتاريخ 28 أبريل 2024. وأشارت شقيقته إلى أن الجلسة من المتوقع أن تبدأ الساعة 8 صباحًا بتوقيت كولورادو، ما يعادل الساعة 5 مساءً بتوقيت الرياض.

يذكر أن حميدان التركي اعتقل في الولايات المتحدة قبل 19 عاماً بتهمة إساءة المعاملة لعاملته الإندونيسية واحتجاز وثائقها، وتجبريها على العمل بدون دفع أجرها، وفقًا لملف القضية.