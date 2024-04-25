شكرا لقرائتكم تخريج الدفعة 82 من طلبة كلية الملك عبدالعزيز الحربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - رعى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الدفاع، اليوم، حفل تخريج الدفعة (82) من طلبة كلية الملك عبدالعزيز الحربية، وذلك في مقر الكلية بالعيينة.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الكلية صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف نائب وزير الدفاع، ومعالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومعالي رئيس أركان القوات البرية الفريق الركن فهد بن عبدالله المطير، وقائد كلية الملك عبدالعزيز الحربية اللواء الركن علي بن صالح الحضيف.

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وفور وصول سموه، عُزف السلام الملكي، ثم بدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

ثم ألقى قائد كلية الملك عبدالعزيز الحربية كلمة رحب فيها بسمو وزير الدفاع، وثمن رعايته حفل تخريج الدفعة (82) من طلبة كلية الملك عبدالعزيز الحربية، مشيرًا إلى أن الخريجين نهلوا من مختلف المعارف المدنية والعسكرية بما يجعلهم مؤهلين وقادرين على أداء مسؤولياتهم وأدوارهم العسكرية مع زملائهم في القوات المسلحة.

وأضاف قائد الكلية أن من بين الخريجين عددًا من الأشقاء من مملكة البحرين والجمهورية اليمنية والمملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية الإسلامية الموريتانية وجمهورية السودان.

تلى ذلك كلمة الخريجين ألقاها رقيب أول الكلية ظافر بن محمد السبيعي، أعرب فيها عن تشرفه بالوقوف أمام سمو وزير الدفاع أصالة عن نفسه ونيابةً عن زملائه الخريجين، مؤكدًا جاهزيتهم لمشاركة زملائهم في القوات المسلحة في الدفاع عن الدين ثم الملك والوطن، ومعبرًا عن جزيل شكرهم لسموه الكريم على تشريفه ورعايته حفل تخريجهم.

عقب ذلك ألقى الطلبة نشيد الكلية، ثم جرى العرض العسكري، وتسليم راية الكلية، وأداء القسم، ثم أُعلنت النتائج، وكرَّم سموه الطلبة المتفوقين، وتسلَّم سموُّه هدية تذكارية من قائد الكلية بهذه المناسبة.

بعد ذلك، تقلد الخريجون رتبهم العسكرية، والتُقطت الصورة التذكارية، ثم اختتم الحفل بالسلام الملكي.

حضر الحفل معالي قائد القوات المشتركة نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن مطلق بن سالم الأزيمع، ومعالي مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ومعالي قائد القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي الفريق الركن عيد بن عواض الشلوي، ومعالي رئيس أركان القوات البحرية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، ومعالي قائد قوات الدفاع الجوي الفريق الركن مزيد بن سليمان العمرو، ومعالي الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير وزارة الدفاع الدكتور سمير بن عبدالعزيز الطبيّب، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف، وعدد من كبار المسؤولين والملحقين العسكريين لدى المملكة، وأولياء أمور الخريجين.