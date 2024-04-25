شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار خفيفة على أجزاء من الرياض.. الأماكن والمواعيد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار خفيفة على أجزاء من منطقة الرياض غدًا الجمعة، يصاحبها رياح نشطة، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.

وتستمر الأمطار حتى الساعة 5 صباحًا على السليل ووادي الدواسر.

بينما تبدأ الساعة 1 ظهرًا وتستمر حتى 11 مساء على الدوادمي والرين والقويعية وعفيف.