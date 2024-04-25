شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع يرعى حفل تخريج الدفعة 82 بكلية الملك عبد العزيز الحربية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - رعى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع، اليوم، حفل تخريج الدفعة (82) من طلبة كلية الملك عبد العزيز الحربية، وذلك في مقر الكلية بالعيينة.
وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الكلية صاحب السمو الأمير عبد الرحمن بن محمد بن عياف نائب وزير الدفاع، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ورئيس أركان القوات البرية الفريق الركن فهد بن عبدالله المطير، وقائد كلية الملك عبد العزيز الحربية اللواء الركن علي بن صالح الحضيف.
ثم ألقى قائد كلية الملك عبد العزيز الحربية كلمة رحب فيها بسمو وزير الدفاع، وثمن رعايته حفل تخريج الدفعة (82) من طلبة كلية الملك عبد العزيز الحربية، مشيرًا إلى أن الخريجين نهلوا من مختلف المعارف المدنية والعسكرية بما يجعلهم مؤهلين وقادرين على أداء مسؤولياتهم وأدوارهم العسكرية مع زملائهم في القوات المسلحة.
وأضاف قائد الكلية أن من بين الخريجين عددًا من الأشقاء من مملكة البحرين والجمهورية اليمنية والمملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية الإسلامية الموريتانية وجمهورية السودان.
تلا ذلك كلمة الخريجين ألقاها رقيب أول الكلية ظافر بن محمد السبيعي، أعرب فيها عن تشرفه بالوقوف أمام سمو وزير الدفاع أصالة عن نفسه ونيابةً عن زملائه الخريجين، مؤكدًا جاهزيتهم لمشاركة زملائهم في القوات المسلحة في الدفاع عن الدين ثم الملك والوطن، ومعبرًا عن جزيل شكرهم لسموه الكريم على تشريفه ورعايته حفل تخريجهم.
بعد ذلك، تقلد الخريجون رتبهم العسكرية، والتُقطت الصورة التذكارية، ثم اختتم الحفل بالسلام الملكي.
حضر الحفل قائد القوات المشتركة نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن مطلق بن سالم الأزيمع، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، وقائد القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي الفريق الركن عيد بن عواض الشلوي، ورئيس أركان القوات البحرية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، وقائد قوات الدفاع الجوي الفريق الركن مزيد بن سليمان العمرو، والرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير وزارة الدفاع الدكتور سمير بن عبدالعزيز الطبيّب، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف، وعدد من كبار المسؤولين والملحقين العسكريين لدى المملكة، وأولياء أمور الخريجين.
وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الكلية صاحب السمو الأمير عبد الرحمن بن محمد بن عياف نائب وزير الدفاع، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ورئيس أركان القوات البرية الفريق الركن فهد بن عبدالله المطير، وقائد كلية الملك عبد العزيز الحربية اللواء الركن علي بن صالح الحضيف.
كلية الملك عبد العزيز الحربيةوفور وصول سموه، عُزف السلام الملكي، ثم بدأ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم.
ثم ألقى قائد كلية الملك عبد العزيز الحربية كلمة رحب فيها بسمو وزير الدفاع، وثمن رعايته حفل تخريج الدفعة (82) من طلبة كلية الملك عبد العزيز الحربية، مشيرًا إلى أن الخريجين نهلوا من مختلف المعارف المدنية والعسكرية بما يجعلهم مؤهلين وقادرين على أداء مسؤولياتهم وأدوارهم العسكرية مع زملائهم في القوات المسلحة.
وأضاف قائد الكلية أن من بين الخريجين عددًا من الأشقاء من مملكة البحرين والجمهورية اليمنية والمملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية الإسلامية الموريتانية وجمهورية السودان.
تلا ذلك كلمة الخريجين ألقاها رقيب أول الكلية ظافر بن محمد السبيعي، أعرب فيها عن تشرفه بالوقوف أمام سمو وزير الدفاع أصالة عن نفسه ونيابةً عن زملائه الخريجين، مؤكدًا جاهزيتهم لمشاركة زملائهم في القوات المسلحة في الدفاع عن الدين ثم الملك والوطن، ومعبرًا عن جزيل شكرهم لسموه الكريم على تشريفه ورعايته حفل تخريجهم.
العرض العسكريعقب ذلك ألقى الطلبة نشيد الكلية، ثم جرى العرض العسكري، وتسليم راية الكلية، وأداء القسم، ثم أُعلنت النتائج، وكرَّم سموه الطلبة المتفوقين، وتسلَّم سموُّه هدية تذكارية من قائد الكلية بالمناسبة.
بعد ذلك، تقلد الخريجون رتبهم العسكرية، والتُقطت الصورة التذكارية، ثم اختتم الحفل بالسلام الملكي.
حضر الحفل قائد القوات المشتركة نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن مطلق بن سالم الأزيمع، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، وقائد القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي الفريق الركن عيد بن عواض الشلوي، ورئيس أركان القوات البحرية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي، وقائد قوات الدفاع الجوي الفريق الركن مزيد بن سليمان العمرو، والرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير وزارة الدفاع الدكتور سمير بن عبدالعزيز الطبيّب، ومدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف، وعدد من كبار المسؤولين والملحقين العسكريين لدى المملكة، وأولياء أمور الخريجين.