شكرا لمتابعة خبر عن محمد النقيدان: رؤية المملكة توفر فرص النجاح للأجيال القادمة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أشاد المختص في القانون، محمد بن عبدالله النقيدان، بالإنجازات التي تحققت برؤية المملكة 2030 تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان.

وقال “النقيدان”: نحمد الله على نعمة الأمن والأمان في ظل قيادة والدنا مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظة الله و ثمانية أعوام ونحن في سباق من الانجازات الطموحة التي رسمها الملهم وقائد النجاحات سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد حفظه الله وادامه عبر رؤية السعودية 2030 .

وتابع :”وهيا في عامها الثامن تمهد لنا طريقًا جديدًا نحو مستقبل ينمو فيه الوطن وتسهم في توفير فرص النجاح للأجيال القادمة ولقد لاحظنا في الاعوام السابقة السرعه الهائلة بتحقيق المستهدفات قبل أوانها وبزمن قياسي مما استدعى هذا الانجاز الى رفع سقف الطموح إلى مستهدفات أعلى ونسأل الله ان يوفق ولاة أمرنا وزدنا بهم توفيقاً اللهم احفظ لنا قيادتنا الرشيدة اللهم احفظهم واطل بأعمارهم اللهم وفقهم لما فيه الخير اللهم اعنهم وعاونهم وابعد عنهم كيد الحاسدين يارب العالمين”.

يذكر أن التقرير السنوي لرؤية المملكة 2030 صدر وأشار إلى أن 87% من مبادرات الرؤية هي مكتملة أو تسير على المسار الصحيح كما بنهاية العام الماضي.