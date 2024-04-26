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الدفاع المدني يدعو إلى الحيطة والحذر إثر الحالة المناخية في مكة المكرمة

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اليوم -الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - دعا الدفاع المدني إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات، إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من منطقة مكة المكرمة.
ونصح بمتابعة الحالة عبر هذا الرابط.
ولفت الدفاع المدني إلى الإنذار الأحمر من المركز الوطني للأرصاد عن حالة مناخية على أجزاء من منطقة مكة المكرمة، تدعو إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات. This is a Twitter Status يدعو إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها أجزاء من منطقة This is a Twitter Status.
ولمتابعة الحالة عبر الرابط:This is a Twitter Status This is a Twitter Status— الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD)

أمطار غزيرة

وحذر المركز الوطني للأرصاد من أمطار غزيرة على أجزاء من منطقة مكة المكرمة، تبدأ الساعة 1 ظهرًا، وتستمر حتى الساعة 11 مساء اليوم الجمعة.
ويشمل التحذير "باللون الأحمر": أضم وميسان والطائف والعرضيات والخرمة والموية وتربة ورنية.
ويصاحب الأمطار الغزيرة رياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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