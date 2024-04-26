شكرا لقرائتكم خبر عن لمدة يومين.. إطلاق ملتقى الجالية المصرية بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تنظم أمانة منطقة الرياض يومي الجمعة والسبت، ملتقى الجالية المصرية في متنزه الأمير عبدالعزيز بن عياف، ويأتي الملتقى بتعاون مع القنصلية العامة لجمهورية مصر العربية، ويشمل عددًا من الفعاليات والأنشطة والبرامج؛ تعزيزًا لدور الأمانة في تنوع الفعاليات.

وتستهدف الفعاليات التركيز على الفئات المستهدفة لتقديم ما يتطلع له سكان مدينة الرياض وزوارها، وإبراز الأنشطة المشتركة التي تسهم في رفع جودة الحياة، وتعزيز الترابط الاجتماعي، وبناء مدينة حضرية.

اكتمال الاستعدادات

وأكملت الأمانة استعدادها لتنظيم الملتقى عبر تقديم الخدمات البلدية، التي تشمل تنظيم المواقف، وتهيئة الحديقة، وأماكن إقامة الأنشطة والبرامج، ووضع اللوحات الإرشادية، واكتمال أعمال الصيانة والنظافة، لاستقبال الزوار من الساعة الثانية ظهرًا حتى العاشرة مساء.



يأتي ذلك بشراكة أكثر من 50 جهة نوعية من القطاع الخاص، والجهات الحكومية المختلفة في سبيل تعزيز قيمة العمل المشترك، وبناء شراكة إستراتيجية مع جميع الجهات.

تلبية تطلعات الزوار

يُذكر أن الأمانة صممت برامج الملتقى لتلبي تطلعات الزوار، ويشمل خيام عرض خدمات وبيع شراء للجهات المشاركة، والفلكور المصري، ومطاعم، وألعاب إلكترونية، ورسم على الوجه، ومتاهات، وألعاب حركية.

مع تعزيز فرص تلاقي الأسر من الجالية المصرية في مكان واحد، وفي فعاليات متنوعة، تحقيقًا لاستراتيجية الأمانة في بناء مدينة مزدهرة تنافسية، جودة الحياة فيها عالية.