شكرا لقرائتكم خبر عن تفعيل "أسبوع الأصم 49" بتعليم الأحساء بورشة "فن الريزن" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظم قسم ذوي الإعاقة بالتعاون مع المتوسطة الخامسة والسادسة بالهفوف ورشة عمل "فن الريزن"، وذلك تفعيلاً لأسبوع الأصم العربي التاسع والأربعون وتحت شعار ”توفير فرص عمل مناسبة للصم“.

تأهيل الطالبات ذوي الإعاقة السمعية وجاءت الورشة التي قدمتها معلمتا التربية الخاصة بالمدرسة رابية العبد القادر وزهره البوعلي، بهدف تأهيل وتعليم الطالبات ذوي الإعاقة السمعية وتمكينهم من استكمال الكفايات الأساسية التعليمية وتطويرها، بما يسهل من عملية دمجهم في المجتمع عن طريق إكسابهم مهارات وحرف يدوية تسهم في تنمية مهاراتهن وتوفير فرص عمل لهن مستقبلًا.

واستهدفت طالبات التربية الخاصة بالمدرسة والمدارس المجاورة بعدد 17متدربة.

وتضمنت الورشة التعريف بماهية الريزن والأدوات وآلية العمل مع المواد المصنعة وأنتاج الإبداعات الفنية. ورش وبرامج قسم ذوي الإعاقة كما نفذ قسم ذوي الإعاقة ‏بتعليم الأحساء البرنامج الترفيهي والرياضي لطلاب المرحلة المتوسطة والثانوية من ذوي العوق السمعي بمدرسة جابر الأنصاري المتوسطة.

ونفذ القسم كذلك الورشة التدريبية بعنوان «المصطلحات الطبية في لغة الإشارة» لمنسوبي مستشفى الجبر للعيون والأنف والأذن والحنجرة وذلك خلال يومين.

كما الاقسم الورشة التدريبية بعنوان «لغة الإشارة المتقدمة» لمعلمات العوق السمعي بالمحافظة وذلك خلال يومين.