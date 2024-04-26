شكرا لمتابعة خبر عن الموافقة على ترميم قصر الملك فيصل وتحويله لمتحف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، موافقته على مشروع ترميم وتحويل قصر الملك فيصل إلى متحف ومزار سياحي ثقافي تعليمي، بمسمى «متحف الفيصل» في حي المعذر بالعاصمة الرياض.

وأفاد رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية نائب رئيس مجلس أمناء جامعة الفيصل الأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود، عقب رعايته أمس حفل تخريج طلبة وطالبات كليات جامعة الفيصل في الرياض، بأن مشروع الترميم تم تقديمه لخادم الحرمين الشريفين، حيث وافق على توفير المبالغ المالية والتمويل اللازم للمشروع.

وقدم شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين على موافقته على هذا المشروع؛ ليصبح متحفاً تاريخياً، ومزاراً سياحياً ثقافياً وتعليمياً.

ونوه بأن القصر كان شاهداً على أحداث تاريخية كبيرة في السعودية، وعبر السنين، تداعت بعض الأماكن فيه، ليعاد ترميمه ويصبح «متحف الفيصل».