شكرا لقرائتكم خبر عن مكة المكرمة.. تفاصيل فعاليات أسبوع البيئة على مدى 7 أيام والان نبدء بالتفاصيل

أسبوع البيئة

مشاركة القطاع الخاص

الدمام - شريف احمد - كشف مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس ماجد بن عبدالله الخليف؛ أن فعاليات أسبوع البيئة تحت شعار "بيئتك تعرفك" في محافظات منطقة مكة المكرمة، تستهدف عدة أركان توعوية وتثقيفية، بالإضافة الى حملات التشجير، وتنظيف الشواطئ والمتنزهـات البرية بمشاركة جهات رسمية وخاصة، وستنطلق الفعاليات يوم الأحد 28 أبريل وعلى مدى سبعة أيام.وأكّد الخليف حرص فرع الوزارة بالمنطقة مع الجهات ذات العلاقة، على مواكبة المناسبات البيئية العالمية والوطنية عبر نشر ثقافة الوعي البيئي في شتى المجالات، بتنفيذ الخطط البيئية للمحافظة على جودة عناصر البيئة ومواردها، والتي تسعى لتحقيق التوزان بين استدامة الموارد الطبيعية وبين تحقيق أهداف التنمية المستدامة.وأوضح المهندس الخليف أن أسبوع البيئة يحظى برعاية بالغة من الجهات ذات العلاقة؛ لما للبيئة من أهمية في حياة الفرد والمجتمع، وتهدف إلى تحقيق بيئة مزدهرة ومستدامة، تحظى بأعلى درجات الرعاية من الجميع.من جهته أوضح مدير إدارة البيئة بفرع منطقة مكة المكرمة المهندس عبدالله الصبحي، أن أسبوع البيئة يهدف إلى تعزيز الاستدامة البيئية، والتوعية بأهمية الحد من التلوث البيئي، ونشر الوعي البيئي، والتوعية بأهمية الحفاظ على الموارد الطبيعية، وبين أن هناك فعاليات عديدة في جميع محافظات منطقة مكة المكرمة.تابع: في محافظة جدة هناك فعالية في "السلام المول" بالإضافة إلى المشاركة في حملات التشجير المختلفة في مدارس المحافظة. وفي العاصمة المقدسة هناك فعاليات توزيع شتلات في مركز حراء الثقافي، ومعرضًا لأسبوع البيئة في سوق الضيافة بمكة، بالإضافة إلى حملات التشجير المختلفة بالتعاون مع العديد من الجهات.قال: في محافظة رابغ سيدشن محافظ رابغ إلكترونياً فعاليات أسبوع البيئة، حيث ستنطلق الفعاليات بتشجير عدد من المواقع داخل المحافظة ومراكزها وعدد من المتطوعين والطلاب. بالإضافة إلى مبادره تنظيف مرسى السرج من أدوات الصيد غير النظامية والمتروكة على ضفاف الشاطئ، بالتعاون مع بلدية ومكتب التعليم وقيادة حرس الحدود بمحافظة رابغ بمشاركة القطاع الخاص.أوضح: في محافظة العرضيات سيدشن محافظ العرضيات بمبنى المحافظة عدة فعاليات بمشاركة الجهات الحكومية "البلدية الشمالية، والبلدية الجنوبية، ومكتب تعليم العرضيات" بالإضافة الى القطاع الخاص.تابع: في محافظة الطائف سيدشن سعادة مدير مكتب الوزارة بمحافظة الطائف فعالية أسبوع البيئة بمجمع قلب الطائف وسيتم خلال ايام الفعالية استكمال أعمال تشجير في وادي غدير البنات، وفي عدد من المدارس بالمحافظة بالتعاون مع وزارة التعليم والجهات التطوعية.اختتم: في محافظة القنفذة سيتم تدشين فعالية أسبوع البيئة في الواجهه البحرية للكورنيش من قبل مدير مكتب الوزارة بالمنطقة وسيجري خلال الفعالية العديد من الأنشطة البيئية منها أعمال التشجير التي ستقام بمشاركة العديد من الجهات.