شكرا لقرائتكم خبر عن خدمة ضيوف الرحمن.. تفاصيل استعدادات "الشؤون الإسلامية" لموسم الحج والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.