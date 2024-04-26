شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية.. بدء صيانة جسر طريق الملك عبد العزيز في الظهران غدًا والان نبدء بالتفاصيل

تعزيز شبكة الطرق

الدمام - شريف احمد - تبدأ أمانة المنطقة الشرقية غدًا، بالتعاون مع مرور المنطقة الشرقية، أعمال صيانة جسر طريق الملك عبد العزيز (بقيق) المدينة الصناعية بمدينة الظهران ورفع كفاءة وسائل السلامة، واستبدال فواصل التمدد للجسر، وذلك ضمن جهودها لرفع كفاءة الجسور والأنفاق بحاضرة الدمام.وأوضحت الأمانة أن أعمال الصيانة ستستمر 10 أيام، سيتم خلالها إغلاق جزئي للجسر، مع استمرار الحركة المرورية.وأشارت إلى أن الأعمال تهدف إلى المساهمة في تعزيز شبكة الطرق، ودفع عجلة التطوير في مشاريع البنية التحتية التي تلبي تطلعات السكان والزوار، كما تسعى الأمانة إلى تحقيق الأهداف والاستراتيجية لتحسين جودة الحياة، بما يتماشى مع متطلبات التنمية.وأكدت أمانة الشرقية حرصها على تقديم أفضل الخدمات عبر تحسين الطرق ورفع جودة أدائها لتحقيق رضا المستفيدين.ودعت الأمانة سالكي الطريق إلى الالتزام بالتحويلات المرورية المعلنة في منطقة العمل، والتقيد بالسرعة المحددة، منعًا للزحام، وحفاظًا على سلامتهم، وذلك خلال مدة أعمال الصيانة، وفي حال وجود أي ملاحظات، الاتصال على مركز البلاغات (940).