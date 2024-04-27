شكرا لقرائتكم خبر عن تستمر حتى هذا الموعد.. تنبيه من أمطار غزيرة على المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - كشف المركز الوطني للأرصاد تفاصيل الطقس غدا السبت على المدينة المنورة.
ونبّه المركز الوطني للأرصاد من أمطار غزيرة على المدينة المنورة ووادي الفرع والعيص والحناكية والمهد. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الـ 12 فجرا وتستمر حتى الساعة الـ 11 مساء.
ونبّه المركز الوطني للأرصاد من أمطار غزيرة على المدينة المنورة ووادي الفرع والعيص والحناكية والمهد. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)
الإنذار الأحمر - #منطقة_المدينة_المنورة - #المهد— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) April 26, 2024
للتفاصيل https://t.co/BxxlDGORsT #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/1Qc6E7SzpG
طقس المدينة المنورةوأشار إلى أن الحالة تشمل تأثيراتها رياحاً شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية وتساقط للبرد وجريان للسيول.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الـ 12 فجرا وتستمر حتى الساعة الـ 11 مساء.