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تستمر حتى هذا الموعد.. تنبيه من أمطار غزيرة على المدينة المنورة

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واس - ‎المدينة المنورة  0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - كشف المركز الوطني للأرصاد تفاصيل الطقس غدا السبت على المدينة المنورة.
ونبّه المركز الوطني للأرصاد من أمطار غزيرة على المدينة المنورة ووادي الفرع والعيص والحناكية والمهد. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA)

طقس المدينة المنورة

وأشار إلى أن الحالة تشمل تأثيراتها رياحاً شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية وتساقط للبرد وجريان للسيول.
وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة الـ 12 فجرا وتستمر حتى الساعة الـ 11 مساء.
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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