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معالجة 14,660 م2 من حفر الطرقات بالمدينة المنورة

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واس - ‎المدينة المنورة 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن معالجة 14,660 م2 من حفر الطرقات بالمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت أمانة منطقة المدينة المنورة، إزالة 30 لوحة دعائية مخالفة، و319 متراً مربعاً من الكتابات المشوهة للمنظر العام.
كما رفعت 334 سيارة تالفة ومهملة من الطرقات والميدان, بالإضافة إلى معالجة 14,660 متراً مربعاً من حفر الطرقات.

تحسين المشهد الحضري في المدينة المنورة

وعولج 1,020 متراً طولياً من الأرصفة ومعالجة 2,536 من أعمدة الإنارة وإزالة 3,250 متراً مكعباً من مخلفات البناء والهدم وتقليم 225 من الأشجار في الطرق الرئيسة.
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لمدينة تليق بزوارها وسكانها،
فرقنا الميدانية تتابع أعمالها
لتحسين ⁧This is a Twitter Status⁩
في ⁧This is a Twitter Status⁩ . This is a Twitter Status— أمانة منطقة المدينة المنورة (@AmanaAlmadinah)
وتواصل أمانة المدينة المنورة، حملاتها وجولاتها المستمرة على أحياء وطرق وميادين المنطقة لإزالة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.
ويأتي هذ وفق خطط تشغيلية تُسهم فيها البلديات التابعة للأمانة من خلال الرصد والتنفيذ.
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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