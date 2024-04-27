شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الأمير منصور بن بدر بن سعود بن عبد العزيز آل سعود والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن الديوان الملكي وفاة صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود.

وقال الديوان الملكي في بيان له: "بيان من الديوان الملكي" انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن بدر بن سعود بن عبد العزيز آل سعود". وفاة الأمير منصور بن بدر بن سعود بن عبد العزيز آل سعود وأضاف: وسيصلى عليه - إن شاء الله - يوم السبت الموافق 18 / 10 / 1445 هـ بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته ، إنا لله وإنا إليه راجعون.