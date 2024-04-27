شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الثقافة: تصنيف أكثر من 500 موقع للتراث العمراني وتوثيق 850 مبنى والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - رفع صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا باسمه ونيابة عن منسوبي القطاعات الثقافية في المملكة كافة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - بمناسبة تحقيق رؤية السعودية 2030 عدة مستهدفات قبل أوانها بسرعة فاقت التوقعات خلال الأعوام الـ 8 الماضية.
وأكد سمو وزير الثقافة أن ما تشهده المملكة من تحول تاريخي غير مسبوق ونمو ملحوظ جاء بمباركة وتوجيه خادم الحرمين الشريفين وبمتابعة ودعم سمو ولي العهد.
وتابع: ما يعكس حرص القيادة الرشيدة على بناء مستقبل مزدهر ومبشر، من خلال تحقيق النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة، وتوفير حياة كريمة للمواطنين والمقيمين على أرض مملكة الخير.
كما نوّه بتسجيل الأنشطة غير النفطية أعلى مستوى تاريخي لها بمساهمة بلغت 50% من الناتج الإجمالي الحقيقي لعام 2023، لافتا إلى ارتفاع عدد المواقع التاريخية والثقافية المطورة لضيوف الرحمن والتي بلغ عددها 12 موقعاً متجاوزة المستهدف بـ 7 مواقع.
وبين أن المملكة عملت أيضا خلال العام 2023 على تطوير 5 مواقع تاريخية وثقافية لإثراء تجربة ضيوف الرحمن، بزيادة قدرها 100% مقارنة بالعام 2022.
وأشار سمو وزير الثقافة إلى نجاح رؤية السعودية 2030 في توثيق التراث العمراني السعودي بتسجيل وتصنيف أكثر من 30 موقعاً تراثياً، وترميز أكثر من 250 أصلاً من الأصول التراثية.
يضاف إلى ذلك تصنيف أكثر من 500 موقع تراث عمراني، وتوثيق 850 مبنى في التراث العمراني.
وأكد سمو وزير الثقافة أن ما تشهده المملكة من تحول تاريخي غير مسبوق ونمو ملحوظ جاء بمباركة وتوجيه خادم الحرمين الشريفين وبمتابعة ودعم سمو ولي العهد.
وتابع: ما يعكس حرص القيادة الرشيدة على بناء مستقبل مزدهر ومبشر، من خلال تحقيق النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة، وتوفير حياة كريمة للمواطنين والمقيمين على أرض مملكة الخير.
إنجازات رؤية السعودية 2030وأشار إلى أن المملكة تمتلك كنوزا ثقافية وتراثية لا تقدر بثمن، تحمل في تنوعها تاريخاً وقصصاً لحضارات احتضنتها الأرض السعودية، هذا إضافة إلى التنوع الطبيعي البديع الذي كان له أثرٌ ملحوظٌ في أن تكون المملكة وجهة سياحية وثقافية فريدة.
كما نوّه بتسجيل الأنشطة غير النفطية أعلى مستوى تاريخي لها بمساهمة بلغت 50% من الناتج الإجمالي الحقيقي لعام 2023، لافتا إلى ارتفاع عدد المواقع التاريخية والثقافية المطورة لضيوف الرحمن والتي بلغ عددها 12 موقعاً متجاوزة المستهدف بـ 7 مواقع.
وبين أن المملكة عملت أيضا خلال العام 2023 على تطوير 5 مواقع تاريخية وثقافية لإثراء تجربة ضيوف الرحمن، بزيادة قدرها 100% مقارنة بالعام 2022.
المواقع السعودية المسجلة على قائمة التراث العالميووصلت المواقع السعودية المسجلة على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" إلى 7 مواقع بتسجيل محمية عروق بني معارض، والتي تعد أول محمية تراث طبيعي سعودية، لتنظم إلى مواقع التراث العالمي السعودية: منطقة حمى التاريخية، واحة الأحساء، الفنون الصخرية في حائل، حي الطريف، الحجر، جدة التاريخية.
وأشار سمو وزير الثقافة إلى نجاح رؤية السعودية 2030 في توثيق التراث العمراني السعودي بتسجيل وتصنيف أكثر من 30 موقعاً تراثياً، وترميز أكثر من 250 أصلاً من الأصول التراثية.
يضاف إلى ذلك تصنيف أكثر من 500 موقع تراث عمراني، وتوثيق 850 مبنى في التراث العمراني.