شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي 6 حالات.. "الصحة" تكشف مستجدات حادثة التسمم الغذائي بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، د.محمد العبد العالي، مستجدات حادثة التسمم الغذائي في مدينة الرياض، مشيرا إلى تماثل 6 حالات للتعافي بعد تلقي الرعاية الصحية اللازمة وخروج حالتين بالسلامة.

وأوضح على صفحته الرسمية في "إكس" أن ‏التقصي الوبائي والتكامل مع الجهات المعنية أثمر عن تقليل مخاطر الإصابة، والوصول لمعظم الحالات بحمد الله". حادثة التسمم الغذائي في مدينة الرياض وأضاف: يتم طبياً متابعة 35 حالة منومة، منها 28 حالة في العناية المركزة، راجين للجميع الصحة والعافية.

وتابع: ‏كما نؤكد دائماً على أخذ المعلومات والنصائح والإرشادات من مصادرها الرسمية. تلقى الرعاية الطبية اللازمة وخلال الساعات الماضية، كان الصحة أعلنت رصد عدد محدود من حلات التسمم الغذائي بالرياض، وجاء في البيان:

وذكرت حينها أن الحالات تتلقى الرعاية الطبية اللازمة، ويتخذ حيال ذلك الإجراءات اللازمة، بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة.

