شكرا لقرائتكم خبر عن "الأمر بالمعروف": رؤية 2030 حققت كثيرًا من مستهدفاتها في وقت قياسي والان نبدء بالتفاصيل



ونوَّه بالمنجزات التي حققتها رؤية المملكة 2030 خلال سنواتها الـ 8 الماضية. رؤية المملكة 2030 وأشاد بما تضمنه التقرير السنوي لرؤية المملكة 2030 لعام 2023م الذي شهد ما حققته المملكة من نجاحات كبيرة، ونمو في مختلف المجالات.

وتابع: حققت الرؤية كثيرًا من مستهدفاتها ومبادراتها في وقت قياسي، وما كشفت عنه مؤشرات الأداء من تقدُّم في هذا المجال.

وواصل:" لقد أوضح التقرير المنجزات والخطى الثابتة لبلادنا في المسير قُدُمًا نحو تحقيق مستهدفات الرؤية، إذ أصبحت الأهداف واقعًا ملموسًا يراه الجميع في شتى المجالات نحو مستقبل مستدام ينمو فيه الوطن والمواطن". إنجازات رؤية المملكة 2030 وأكد أن رؤية المملكة 2030 رسخت في جميع قطاعات وأجهزة الدولة العمل المؤسسي المنظَّم القائم على مستهدفات واضحة ومؤشرات أداء تسعى إلى تحقيقها.

بالإضافة إلى برامج عمل تصب في اتجاه واحد هو نهضة الوطن، ورفاهية وعز المواطن والمقيم، سائلاً الله تعالى أن يحفظ على بلادنا أمنها ورخاءها ودوام تنميتها ونهضتها في ظل قيادتنا الرشيدة. الدمام - شريف احمد - أكد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند أن ما تحقق من منجزات ضمن رؤية المملكة 2030 يأتي بفضل الله تعالى ثم بالقيادة الحكيمة والمتابعة الدؤوبة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-.ونوَّه بالمنجزات التي حققتها رؤية المملكة 2030 خلال سنواتها الـ 8 الماضية.وأشاد بما تضمنه التقرير السنوي لرؤية المملكة 2030 لعام 2023م الذي شهد ما حققته المملكة من نجاحات كبيرة، ونمو في مختلف المجالات.وتابع: حققت الرؤية كثيرًا من مستهدفاتها ومبادراتها في وقت قياسي، وما كشفت عنه مؤشرات الأداء من تقدُّم في هذا المجال.وواصل:" لقد أوضح التقرير المنجزات والخطى الثابتة لبلادنا في المسير قُدُمًا نحو تحقيق مستهدفات الرؤية، إذ أصبحت الأهداف واقعًا ملموسًا يراه الجميع في شتى المجالات نحو مستقبل مستدام ينمو فيه الوطن والمواطن".وأكد أن رؤية المملكة 2030 رسخت في جميع قطاعات وأجهزة الدولة العمل المؤسسي المنظَّم القائم على مستهدفات واضحة ومؤشرات أداء تسعى إلى تحقيقها.بالإضافة إلى برامج عمل تصب في اتجاه واحد هو نهضة الوطن، ورفاهية وعز المواطن والمقيم، سائلاً الله تعالى أن يحفظ على بلادنا أمنها ورخاءها ودوام تنميتها ونهضتها في ظل قيادتنا الرشيدة.