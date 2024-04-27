شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الرياض تؤكد اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن واقعة التسمم الغذائي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نشرت أمانة الرياض، من خلال الحساب الرسمي على "إكس"، بيانًا يتعلق بواقعة التسمم الغذائي بأحد المطاعم، تأكيدًا على اتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة مع كافة الجهات ذات العلاقة.

وجاء في البيان: بيان أمانة منطقة الرياض تلقت أمانة منطقة الرياض مساء يوم الخميس 16 شوال 1445 هـ الموافق 25 أبريل 2024م، بلاغًا من اللجنة المعنية، برصد حالات التسمم الغذائي، متضمنًا رصد حالات تسمم غذائي في مدينة الرياض، ومصدرها أحد المنشآت التجارية، ولديها عدد من الفروع.

إذ باشرت الفرق الميدانية للرقابة الصحية الساعة 10:00 مساء يوم الخميس المواقع، وأغلقت فروع المنشأة، ومعملها الرئيسي لتموين سلسلة فروعها بمنطقة الرياض، وأتخذت التدابير اللازمة وفق البرتوكولات الصحية لمثل هذه الحالات الطارئة، كما أوقفت خدمات التوصيل من خلال المنشأة، أو التطبيقات، وباشرت فرق الأمانة العمليات بالتواصل، والتنسيق مع وزارة الصحة، الهيئة العامة للغذاء والدواء، وهيئة الصحة العامة.

ومازالت الأمانة تعمل بكافة أجهزتها الرقابية ضمن فريق اللجنة المعنية برصد حالات التسمم الغذائي، وتستمر جولاتها الرقابية وفق أعلى المعايير؛ للحفاظ على السلامة البيئية الصحية للسكان، ولم تسجل - ولله الحمد - أي حالات تسمم من مصادر أخرى، وستوضح أمانة منطقة الرياض أي مستجدات تتطلب ذلك - في حال وجودها. متحدث وزارة الصحة يذكر أن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أعلن في بيان نُشر عبر الحساب الرسمي على منصة "إكس"، عن رصد عدد محدود من حلات التسمم الغذائي بالرياض، وكان عدد المؤكد منها 15 حالة.