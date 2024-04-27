شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشورى يصل القاهرة مترئسًا وفد المملكة بمؤتمر البرلمان العربي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصل معالي رئيس مجلس الشورى، الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ إلى القاهرة، مترئساً وفد المملكة المشارك في المؤتمر السادس للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية.

وكان في استقبال معاليه لدى وصوله مطار القاهرة الدولي معالي رئيس البرلمان العربي السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي، وسعادة مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية عبدالعزيز المطر، وعددٌ من كبار المسؤولين في البرلمان العربي وعددٌ من كبار المسؤولين في الوفد الدائم للمملكة لدى جامعه الدول العربية بالقاهرة.

