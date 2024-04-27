شكرا لقرائتكم خبر عن ربط منصتي "ري" و"حصر" لتسهيل خدمات المزارعين في الأحساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للري، المهندس عبد الرحمن الفضلي، ربط منصة ”ري“ بمنصة ”حصر“ في بوابة ”نما“ الإلكترونية الموحدة لمنظومة وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وتهدف هذه الخطوة إلى تحسين تجربة المستفيدين وتيسير الإجراءات، بما يُسهم في توفير الوقت والجهد والتكلفة، وتحقيق التكامل بين المنصات الحكومية المختلفة.

جاء ذلك خلال زيارته لمقر المؤسسة العامة للري بمحافظة الأحساء، حيث تفقد آخر التطورات التقنية والرقمية في المؤسسة.

ربط المنصتين ودعم تحقيق أهداف الوزارة من جهته، أكد رئيس المؤسسة العامة للري المُكلف، المهندس محمد أبوحيد، أن ربط منصة ”ري“ بمنصة ”حصر“ في بوابة ”نما“ يُعد إنجازًا هامًا يُسهم في تحقيق أهداف الوزارة في تعزيز التحول الرقمي وتقديم خدمات أفضل للمستفيدين.

وأشاد بالاهتمام المستمر والدعم الكبير الذي يحظى به قطاع الري من قبل وزير البيئة والمياه والزراعة، مؤكدًا أن هذا الدعم يُشكل حافزًا كبيرًا للارتقاء بخدمات المؤسسة وتحقيق أهدافها في خدمة المستفيدين في المملكة. أهم مميزات ربط "ري" بـ"حصر" يذكر أن ربط منصة ”ري“ بمنصة ”حصر“ في بوابة ”نما“ يأتي ضمن جهود الوزارة الرامية إلى تعزيز التحول الرقمي وتقديم خدمات أفضل وأكثر كفاءة للمستفيدين، كما أن هذا الربط يُتيح للمستفيدين إنجاز جميع المعاملات المتعلقة بترخيص الآبار واستخدامات المياه الجوفية من خلال بوابة واحدة، دون الحاجة إلى التنقل بين مختلف المنصات.

الجدير بالذكر أن بوابة ”نما“ الإلكترونية الموحدة هي بوابة إلكترونية تم إطلاقها من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة، بهدف توفير جميع خدمات الوزارة إلكترونيًا للمستفيدين.