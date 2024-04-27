السعودية | رئيس وزراء باكستان يصل الرياض

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وصل دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية محمد شهباز شريف، والوفد المرافق له، اليوم، إلى العاصمة الرياض، للمشاركة في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي لتعزيز التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي، وسفير جمهورية باكستان لدى المملكة أحمد فاروق، ومندوب عن المراسم الملكية.