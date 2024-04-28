شكرا لقرائتكم خبر عن بغداد.. تفاصيل مشاركة وفد المملكة في أعمال مؤتمر العمل العربي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رأس نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، وفد المملكة المشارك في أعمال الدورة الـ 50 لمؤتمر العمل العربي، الذي بدأت أعماله اليوم 27 أبريل 2024، في مدينة بغداد بجمهورية العراق، بحضور ومشاركة وزراء العمل ورؤساء وأعضاء الوفود من منظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية في 21 دولة عربية، وممثلي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمنظمات العربية والدولية.

وشهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر حضور رئيس مجلس الوزراء راعي المؤتمر المهندس محمد شياع السوداني، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والمدير العام لمنظمة العمل الدولية جلبيرت هونجبو. استراتيجية سوق العمل وألقى الدكتور أبوثنين خلال الجلسة العامة للمؤتمر كلمة أكد فيها أهمية التأهيل والتدريب الموجّه والمبكر لسوق العمل والذي يركز على المهارات الفنية والشخصية والاجتماعية وأنماط العمل الحديثة، لافتاً الانتباه إلى أن المملكة، وبدعم من القيادة الرشيدة، أولت اهتماماً بالغاً للاستثمار في تنمية الموارد البشرية من خلال برامج الرؤية واستراتيجية سوق العمل ومبادراتها.

وأشار إلى مبادرة الوزارة في عقد المؤتمر الدولي لسوق العمل بشراكة مع منظمة العمل الدولية والبنك الدولي، ومشاركة نخبة من الخبراء الدوليين والمتخصّصين بهدف استشراف المتغيرات المستقبلية لسوق العمل والتخطيط لها. مؤتمر العمل العربي ومن المقرر أن يناقش المشاركون في المؤتمر الذي تستمر فعالياته حتى 4 مايو الجاري، تقرير المدير العام للمنظمة بعنوان: "مستقبل الموارد البشرية في ظل الثورة التكنولوجية"، كذلك القضايا التي تخص العمل العربي، والملفات التنظيمية الخاصة بآليات عمل المنظمة، إضافة إلى مناقشة الترتيب والتنسيق للمشاركة العربية في فعاليات مؤتمر العمل الدولي القادم الذي تنظمه منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، المُقرر انعقاده في جنيف.

يذكر أن منظمة العمل العربية هي إحدى منظمات جامعة الدول العربية، وأُنشئت عام 1965م، وتُعد أول منظمة عربية متخصصة تعنى بشؤون العمل والعمال على صعيد الوطن العربي.

