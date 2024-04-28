شكرا لقرائتكم خبر عن هطول أمطار على مكة المكرمة والباحة والان نبدء بالتفاصيل

الطقس في المناطق السعودية

الدمام - شريف احمد - يستمر هطول الأمطار على عدد من مناطق المملكة، إذ هطلت مساء اليوم، أمطار من متوسطة إلى غزيرة.وشملت أجزاء متفرقة من أحياء مكة المكرمة، فيما شهِدت منطقة الباحة اليوم, هطول أمطار متفرقة من خفيفة إلى متوسطة.وتضمنت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها وأجزاء من محافظات بلجرشي، وبني حسن, والقرى.This is a Twitter Status.. "This is a Twitter Status" ينبه من أمطار على This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status | This is a Twitter Statusللمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)كما شملت المندق, والعقيق, والمخواة, وقلوة, وغامد الزناد, والحجرة, والمراكز التابعة لها، والعديد من منتزهاتها،و سالتْ على إثرها عدد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض.