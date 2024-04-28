شكرا لقرائتكم خبر عن هطول أمطار على مكة المكرمة والباحة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - يستمر هطول الأمطار على عدد من مناطق المملكة، إذ هطلت مساء اليوم، أمطار من متوسطة إلى غزيرة.
وشملت أجزاء متفرقة من أحياء مكة المكرمة، فيما شهِدت منطقة الباحة اليوم, هطول أمطار متفرقة من خفيفة إلى متوسطة.
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كما شملت المندق, والعقيق, والمخواة, وقلوة, وغامد الزناد, والحجرة, والمراكز التابعة لها، والعديد من منتزهاتها،
و سالتْ على إثرها عدد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض.
وشملت أجزاء متفرقة من أحياء مكة المكرمة، فيما شهِدت منطقة الباحة اليوم, هطول أمطار متفرقة من خفيفة إلى متوسطة.
الطقس في المناطق السعوديةوتضمنت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها وأجزاء من محافظات بلجرشي، وبني حسن, والقرى.
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#طقس_السعودية.. "#الأرصاد" ينبه من أمطار على #المدينة_المنورة#اليوم | @NCMKSA— صحيفة اليوم (@alyaum) April 27, 2024
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كما شملت المندق, والعقيق, والمخواة, وقلوة, وغامد الزناد, والحجرة, والمراكز التابعة لها، والعديد من منتزهاتها،
و سالتْ على إثرها عدد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض.