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هطول أمطار على مكة المكرمة والباحة

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واس - مكة المكرمة - الباحة 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن هطول أمطار على مكة المكرمة والباحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يستمر هطول الأمطار على عدد من مناطق المملكة، إذ هطلت مساء اليوم، أمطار من متوسطة إلى غزيرة.
وشملت أجزاء متفرقة من أحياء مكة المكرمة، فيما شهِدت منطقة الباحة اليوم, هطول أمطار متفرقة من خفيفة إلى متوسطة.

الطقس في المناطق

وتضمنت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها وأجزاء من محافظات بلجرشي، وبني حسن, والقرى.
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كما شملت المندق, والعقيق, والمخواة, وقلوة, وغامد الزناد, والحجرة, والمراكز التابعة لها، والعديد من منتزهاتها،
و سالتْ على إثرها عدد من الأودية والشعاب وارتوت الأرض.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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