شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار رعدية وسيول.. تفاصيل طقس المملكة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

طقس الشرقية

حركة الرياح وحالة البحر

الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد على عدد من المناطق اليوم.وبين أن هذا الطقس يشمل أجزاء من مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، الرياض، كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية (حفر الباطن).توقع مركز الأرصاد هطول أمطار خفيفة مع رياح نشطة وتدن في مدى الرؤية الأفقية وارتفاع الأمواج وصواعق رعدية على عدد من أجزاء المنطقة الشرقية.وبين أن الطقس يشمل الدمام، الأحساء، العديد، بقيق، الجبيل، الخبر، القطيف، ورأس تنورة، ويستمر حتى الـ 3 من صباح غد الإثنين.توقع مركز الأرصاد أن تكون الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم /ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة.ويكون ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية الممطرة.