شكرا لمتابعة خبر عن أمير المنطقة الشرقية يُقلِّد قائد قوة أمن المنشآت رتبته الجديدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قلَّد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية اليوم الأحد في مكتبه قائد قوة أمن المنشآت بمحافظة رأس تنورة اللواء خالد بن محمد القرني رتبته الجديدة (لواء) .

وجاء ذلك بحضور قائد قوة أمن المنشآت بالمنطقة الشرقية اللواء فهد بن ناشي الكرناف.

فيما بارك سمو أمير المنطقة الشرقية للواء القرني هذه الثقة، متمنياً له التوفيق في مهام عمله.

وقدم اللواء الكرناف واللواء القرني الشكر لسمو أمير المنطقة الشرقية على دعمه، سائلين الله العلي القدير العون والتوفيق.