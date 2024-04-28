شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة المنورة.. ورشة تعليمية لمناقشة أبرز تحديات برنامج "نافس" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضمن سلسلة اللقاءات المنفذة لبرنامج الاختبارات الوطنية‬، عقدت إدارة تعليم المدينة المنورة‬ اليوم، ورشة عمل "التهيئة للاختبارات الوطنية - نافس‬".

وناقشت ورشة العمل، نتائج المنطقة في البرنامج، وأبرز التحديات، وأهمية التهيئة. آلية تطبيق الاختبارات كما ناقشت أدوار فرق الدعم والمساندة في مكاتب التعليم، إذ شملت التعريف بآلية تطبيق الاختبارات والفئات المشاركة فيها.

واستهدفت الورشة، مديري إدارات التعليم بمحافظات العلا، والمهد، وينبع، ومكاتب التعليمية الداخلية والخارجية، وأقسام الإشراف التربوي بالمنطقة. برنامج تنمية القدرات البشرية يأتي هذا بهدف تعزيز تكامل الجهود وتوجيه الإمكانات والموارد في المنظومة المدرسية.

وذلك بما يعزز نواتج التعلم‬ ويجوّد مخرجاتها، ويحقق مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية.