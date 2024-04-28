شكرا لمتابعة خبر عن أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على عبدالرحمن بن فيصل بن معمر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أدى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ، عقب صلاة العصر اليوم ، صلاة الميت على عبدالرحمن بن فيصل بن معمر -رحمه الله- في جامع الملك خالد بأم الحمام بمدينة الرياض .

وأدى الصلاة مع سموه ، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز ، وصاحب السمو الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن ، وصاحب السمو الأمير تركي بن مشاري بن سعود بن ناصر بن فرحان ، وصاحب السمو الأمير بندر بن عبدالله بن ناصر بن فرحان ، وصاحب السمو الأمير خالد بن عبد العزيز بن محمد بن عياف بن مقرن ، وعدد من أصحاب الفضيلة والمعالي وجمع من المواطنين .

وعقب الصلاة قدم سموه العزاء والمواساة لأسرة الفقيد، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته .

كما أعربت أسرة بن معمر عن شكرها وتقديرها لسمو أمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته .