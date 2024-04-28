شكرا لقرائتكم خبر عن تحصين أكثر من 500 ألف رأس من المواشي بالجوف والان نبدء بالتفاصيل

تحصين المواشي ضد مرض الحمى القلاعية

الدمام - شريف احمد - أعلن فرع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء" بمنطقة الجوف بدء الحملة الأولى لتحصين المواشي ضد مرض الحمى القلاعية لعام 2024م.يأتي ذلك ضمن الحملات الوطنية الدورية لمكافحة مرض الحمى القلاعية للأبقار والأغنام والماعز.مدير عام فرع المركز بالمنطقة حسين علي السليم، أشار إلى أن الحملة تستهدف تحصين أكثر من 500 ألف رأس من المواشي في منطقة الجوف، لافتا إلى بدء أعمال التحصين التي تستمر حتى 6 يونيو المقبل.ودعا "وقاء" جميع مربي الماشية للتقديم عبر منصة نما الإلكترونية للحصول على التحصين من خلال خدمة "طلب موعد تحصين"، أو زيارة الفرع ووحداته في محافظات منطقة الجوف للتنسيق بهذا الشأن.وتهدف الحملة إلى الوقاية والتوعية والتثقيف حول مرض الحمى القلاعية في المواشي لحماية الثروة الحيوانيّة واستدامتها.