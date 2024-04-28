شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يبحث الموضوعات المشتركة مع رئيس وزراء العراق والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية