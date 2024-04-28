شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يبحث الموضوعات المشتركة مع رئيس وزراء العراق والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض، اليوم، محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق.
وذلك على هامش الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية والسبل الكفيلة بتطويرها، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وذلك على هامش الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية والسبل الكفيلة بتطويرها، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.