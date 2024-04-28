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ولي العهد يبحث الموضوعات المشتركة مع رئيس وزراء العراق

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واس- الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض، اليوم، محمد شياع السوداني رئيس مجلس الوزراء في جمهورية العراق.
وذلك على هامش الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية والسبل الكفيلة بتطويرها، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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