فيديو.. ولي العهد يلتقي أمير الكويت على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي

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في لقاءٍ مهم على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في الرياض، التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، بسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت.
تركّز اللقاء على استعراض وتعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى استكشاف فرص التنمية والتطوير المشترك في مجالات متنوعة. كما تم تبادل الآراء حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة للتعامل معها.
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