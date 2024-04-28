شكرا لمتابعة خبر عن لحظة وصول ولي العهد إلى الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وصل ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان إلى الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض.

وسيجمع هذا الاجتماع الخاص أكثر من ألف من قادة العالم، بمن في ذلك رؤساء دول وقادة من القطاعين العام والخاص والمنظمات الدولية والأوساط الأكاديمية والمنظمات غير الحكومية، من أجل معالجة التحديات العالمية الأكثر إلحاحاً.

كما يأتي هذا الاجتماع بعد 3 أيام على إصدار التقرير السنوي لرؤية المملكة في عامها الثامن، وفي ذكرى إطلاقها في 25 أبريل 2016، والذي أبرز الإنجازات التنموية الضخمة التي حققتها المملكة على مختلف الأصعدة.

ويركز الاجتماع على 3 محاور رئيسة هي التعاون الدولي والنمو والطاقة، ويهدف إلى إيجاد أرضية مشتركة بين مختلف الأطراف لصنع تأثيرات إيجابية عالمية، من خلال حوارات وجلسات نقاشية تركز على تعزيز التعاون الدولي وتحفيز الجهود المشتركة لابتكار حلول مستدامة.