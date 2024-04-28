منع الرعي الجائر يعيد النباتات والأشجار في المحميات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عاود عدد من النباتات والأشجار الظهور والانتشار بمنطقة الحدود الشمالية بعد تفعيل دور المحميات الملكية الطبيعية، وحماية الغطاء النباتي. أشجار ونباتات عادت للظهور: شجر العرفج

العهين

السبط، والرغل

الأرطى

العلقاء والعاذر

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