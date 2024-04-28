المملكة ترسم خارطة جديدة للسياحة الصحية العالمية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت المملكة في رسم خارطة جديدة للسياحة الصحية العالمية، عبر تحديد الأولويات وصقل رؤى مستقبلية حول السياحة الصحية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وانطلقت في العاصمة الرياض، أمس، أعمال ملتقى مستقبل السياحة الصحية، بتنظيم من نادي السياحة الصحية وجمعية السياحة الصحية، بالشراكة مع المجلس العالمي للسياحة الصحية (GHTC).

وشهد الملتقى مشاركة واسعة من مختلف القطاعات الصحية ومزودي الخدمات، بهدف تحديد الأولويات وصقل رؤى مستقبلية حول السياحة الصحية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأوضح رئيس جمعية السياحة الصحية أحمد العريج، أن الملتقى يمثل ولادة أولى مبادرات السياحة الصحية المتخصصة، بتدشين ينطلق من بلد واعد ومتمكن ومؤهل، يمتلك كل المقومات والمعايير التي تضمن له المنافسة في قطاع الرعاية الصحية الذي يبلغ حجمة 4.4 تريليونات دولار.

وأعلن العريج انطلاقة جديدة لجمعية السياحة الصحية، لتكون مرجعا موثوقا وممكنا لهذه الصناعة، وهادفة إلى رفع الوعي بأهميتها؛ لتمثل رافدا للتعريف بالمملكة كوجهة رائدة للسياحة الصحية، واستعراضا لإمكاناتها وقدراتها، وتوفير البرامج التأهيلية والتدريبية في هذا القطاع.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لبرنامج تحول القطاع الصحي الدكتور خالد الشيباني، أن من ثمار التحول تطبيق نموذج الرعاية الصحية الحديث، الذي يهتم بالصحة العامة والوقاية، والتوسع في البحث والتطوير والابتكار، والتوجه نحو التحول الرقمي الصحي.

ويشكل الملتقى فرصة لتبادل الخبرات والمعرفة بين الخبراء والمتخصصين في مجال السياحة الصحية، ويسهم في تعزيز التعاون والشراكات بين القطاعين العام والخاص في تطوير هذا القطاع الحيوي، ويهدف كذلك إلى إلقاء الضوء على أحدث التقنيات والابتكارات في مجال الرعاية الصحية والسياحة الطبية، لتعزيز مكانة المملكة كوجهة مفضلة للعلاج والاستجمام الصحي.

جمعية السياحة الصحية