شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تعرب عن قلقها جراء تصاعد التوترات العسكرية شمال دارفور والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعربت وزارة الخارجية عن بالغ قلق المملكة العربية السعودية جراء تصاعد التوترات العسكرية في منطقة الفاشر شمال دارفور.
وجددت الوزارة دعوة المملكة للأطراف في السودان كافة إلى الالتزام بمخرجات محادثات جدة الرامية إلى تحقيق مصلحة الشعب السوداني من خلال الإسراع في الاتفاق حول مشروع وقف الأعمال العدائية وحل الأزمة عبر الحوار السياسي، للحفاظ على وحدة جمهورية السودان وأمن شعبه ومقدراته.
وأشار الأعضاء في بيان إلى هجوم وشيك من قِبل قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها ضد مدينة الفاشر، التي تؤوي مئات الآلاف من الأشخاص الذين فروا من العنف في أماكن أخرى.
وجددت الوزارة دعوة المملكة للأطراف في السودان كافة إلى الالتزام بمخرجات محادثات جدة الرامية إلى تحقيق مصلحة الشعب السوداني من خلال الإسراع في الاتفاق حول مشروع وقف الأعمال العدائية وحل الأزمة عبر الحوار السياسي، للحفاظ على وحدة جمهورية السودان وأمن شعبه ومقدراته.
مدينة الفاشرمن ناحية أخرى، أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي عن القلق إزاء تزايد التوترات والعمليات العسكرية حول مدينة الفاشر في شمال دارفور في السودان.
وأشار الأعضاء في بيان إلى هجوم وشيك من قِبل قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها ضد مدينة الفاشر، التي تؤوي مئات الآلاف من الأشخاص الذين فروا من العنف في أماكن أخرى.