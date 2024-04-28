شكرا لقرائتكم خبر عن بمعرض تفاعلي.. "الأرصاد" يكشف تفاصيل مشاركته في "أسبوع البيئة" والان نبدء بالتفاصيل

تعزيز الأداء البيئي بالمملكة

التعامل السليم مع البيئة

الدمام - شريف احمد - شارك المركز الوطني للأرصاد في معرض أسبوع البيئة 2024، الذي تنظمه وزارة البيئة والمياه والزراعة ابتداء من اليوم 28 أبريل حتى السبت القادم 4 مايو، تحت شعار "تعرف بيئتك؟".ويستهدف نشر الوعي البيئي المجتمعي، وتحقيق الاستدامة البيئية.كما استعرض المركز من خلال مشاركته بمعرض تفاعلي أعمال مراكزه وبرامجه الإقليمية المتمثلة في المركز الإقليمي، للتحذير من العواصف الغبارية والرملية، المركز الإقليمي للتغير المناخي والبرنامج الإقليمي لاستمطار السحب.وتهدف لتعزيز الأداء البيئي بالمملكة، وتمثل مرجعا مهمًا يعكس ريادة المملكة فيما يخص الحفاظ على البيئة واستدامتها وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.ويدعم المركز الجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة لرفع مستوى المسؤولية المجتمعية لدى فئات المجتمع كافة.كما يسهم المعرض بدورٍ فعّال على تحفيزهم للالتزام بالسلوكيات الصحيحة تجاه التعامل السليم مع البيئة.هذا إضافة إلى نشر المعرفة حول أبرز القضايا البيئية، وطرق مواجهتها والتعامل معها.