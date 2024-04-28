شكرا لقرائتكم خبر عن بسلسلة من الندوات.. "النقل" تنشر ثقافة الوعي بحقوق الإنسان بين منسوبيها والان نبدء بالتفاصيل

تنمية الوعي

الدمام - شريف احمد - أطلقت وزارة النقل والخدمات اللوجستية ممثلة بالإدارة العامة للشؤون القانونية، بالتعاون مع هيئة حقوق الإنسان، سلسلة من الندوات التوعوية لنشر ثقافة الوعي بحقوق الإنسان بين موظفي وموظفات الوزارة.وعُقدت ندوتان في فروع الوزارة بمنطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة، بتاريخ 24 - 25 أبريل الحاليّ، تناولتا جهود المملكة في مجال حقوق الإنسان، ودور الهيئة على المستوى المحلي والدولي، والمهام المسندة للإدارة القانونية في وزارة النقل والخدمات اللوجستية بموجب الأنظمة والتعليمات.وتعد هذه الندوة ضمن مبادرات الإدارة العامة للشؤون القانونية بوزارة النقل والخدمات اللوجستية لعام 2024، في أولى محطاتها في منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة، التي تستهدف إقامة مثيلاتها لجميع فروع الوزارة في مناطق المملكة كافة، بالتنسيق مع فروع هيئة حقوق الإنسان في تلك المناطق.ويأتي ذلك ضمن جهود وزارة النقل والخدمات اللوجستية في التوعية بحقوق الإنسان وتنمية الوعي حوله، وتسليط الضوء على جهود الحفاظ على حقوق الإنسان بين الموظفين والموظفات ضمن رؤية المملكة 2030.وكذلك استعراض الآفاق المستقبلية للوزارة وهيئة حقوق الإنسان في هذا الشأن، بالإضافة إلى العديد من المحاور الأخرى التي تناولتها الندوة.