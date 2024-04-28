شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الكويت يغادر الرياض بعد المشاركة في المنتدى الاقتصادي والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - غادر الرياض مساء اليوم، صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، بعد المشاركة في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي لتعزيز التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية.وكان في مقدمة مودعيه في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، وسفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد الصباح، ومندوب عن المراسم الملكية.