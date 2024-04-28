افتتاح الملتقى السنوي الثاني للأطباء السعوديين في إيرلندا

افتتح الملتقى الثاني السنوي للأطباء السعوديين في إيرلندا "صناعة إيقاع النجاح"، الذي تنظمه رابطة الأطباء السعوديين في إيرلندا، بحضور القائم بالأعمال بالنيابة لدى سفارة المملكة في إيرلندا، عبدالسلام بن عبدالله المشيطي.

وخلال الافتتاح، أكد الملحق الثقافي بالسفارة، الدكتور عبدالعزيز بن فهد الفهيد، أهمية إقامة هذه اللقاءات لتحقيق الأهداف المرجوة، وذلك بتبادل الخبرات والثقافات العلمية بين الأطباء والطلاب. من جانبه، أوضح رئيس رابطة الأطباء السعوديين في إيرلندا الدكتور إبراهيم ياسين، أن الملتقى يعرض أبحاث المبتعثين السعوديين في المجال الصحي، والتي تم تقييمها عبر اللجنة العلمية للملتقى، حيث يشارك في الملتقى، بعض الهيئات التدريبية الطبية في إيرلندا، وعدد من الأعضاء.

يُذكر أن الملتقى، الذي يحضره طلبة الطب المبتعثين في إيرلندا، يهدف إلى تعريف الطلبة بالتخصصات الصحية وطرق اختيارها، وما يتعلق بالاختبارات وطرق المفاضلة، كما يشتمل على معرض لأبرز إنجازات وأبحاث الأطباء السعوديين الدارسين في إيرلندا، بالإضافة إلى العديد من الفقرات العلمية.