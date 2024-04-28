مجلس شباب مسك يثري حوار صناع القرار لحل التحديات العالمية

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وتأتي مشاركة «مجلس الشباب» الذي يعد منصة عالمية تجمع الشباب والقادة للتواصل والحوار؛ لمناقشة التحديات العالمية التي تشغل الشباب، في ضوء بحث عالمي أجرته مؤسسة مسك تحت عنوان (التغيير المجتمعي الذي يقوده الشباب) الذي استطلع رأي 18 ألف شاب وفتاة و500 قائد في 20 دولة، ونشرت نتائج استبانته خلال مشاركة المؤسسة في المنتدى الاقتصادي العالمي في «دافوس» مطلع العام الجاري.
وتسعى مؤسسة مسك إلى مواصلة تعزيز أثر حضورها الدولي عبر شراكتها المثمرة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، الممتدة على مدى ست نسخ سابقة، وتفعيل منصة مشتركة للحوار بين مجتمع الشباب وصناع القرار؛ بما ينعكس على تعزيز قدراتهم في مواجهة التحديات العالمية، وصناعة الأثر وخلق التغيير ببصمة شبابية.
- تحفيز الجهود التكاملية التي تمكن الشباب لتمثيل المملكة في المحافل الدولية.
- الأخذ بيد مبادراتهم ومشاركتها مع القادة عبر بناء جسور التواصل بين الشباب والقادة.
- تمكين الطاقات الشبابية والإبداعية.
- جمع نخبة من الشباب المبدع والطموح، ورواد أعمال وجهات غير ربحية صنعوا أثرا ممتدا في مجتمعاتهم لإثراء أنشطة «مجلس الشباب».
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