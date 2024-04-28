تكريم الفائزين بجائزة الأميرة صيتة في سبتمبر

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وتعد جائزة المواطنة المسؤولة إحدى الجوائز الاجتماعية التي تتبناها جائزة الأميرة صيتة، وهي جائزة وطنية سنوية تأسست عام 2022م تعنى باكتشاف النشء من سن 7-18 عاما من الطلبة المبدعين من الجنسين في مراحل التعليم العام المختلفة.
وأوضح الأمين العام للجائزة في العمل الاجتماعي الدكتور فهد المغلوث أن جائزة المواطنة المسؤولة رغم عمرها القصير نسبيا، إلا أنها تلاقي إقبالا كبيرا من الطلبة والطالبات على مستوى المملكة لا سيما وهي متاحة للمواطنين والمقيمين في التعليم الحكومي والخاص.
وأشار إلى أنه تقدم لجائزة المواطنة المسؤولة لهذا العام 3848 طالبا وطالبة من خلال مبادرات مختلفة.
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