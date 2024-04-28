شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: ما يحدث في غزة يعكس فشل النظام السياسي الدولي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية أن الوضع في غزة كارثي بكل المقاييس الإنسانية، مشيرًا إلى أن ما يحدث يُعد فشل كامل للنظام السياسي الدولي الحالي للتعامل مع هذه الأزمة.

وقال:"الأزمة دخلت اليوم شهرها السابع، وما زلنا في نقاش لا ينتهي حول ما إذا كان ما يكفي من الشاحنات يدخل إلى غزة أم لا، إنه أمر غير معقول وغير مقبول على الإطلاق".

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية اليوم الأحد، في جلسة بعنوان "من الشمال إلى الجنوب، ومن الشرق إلى الغرب: إعادة بناء الثقة"، وذلك في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي، الذي تستضيفه العاصمة الرياض.

حل الدولتين

وأوضح وزير الخارجية أن أغلب الشركاء في المجتمع الدولي يؤيدون فكرة حل الدولتين، قائلًا: "نحن لا نركز فقط على حل الأزمة الحالية، بل نريد حلًا للمشكلة الأكبر للوصول إلى التزام حقيقي بحل الدولتين".

وردًا على سؤال بشأن دور المملكة في المنطقة، أكد أن المملكة تركز على نشر السلام والأمن في المنطقة والعالم، وأيضا الإسهام في زيادة النمو الاقتصادي وتعزيز التعاون العالمي والابتكار، إلى جانب الحفاظ على المناخ ومواجهة كل التحديات التي تمر بها المنطقة والعالم.