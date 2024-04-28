شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء مقر مؤسسة جيتس الإقليمي في مدينة محمد بن سلمان غير الربحية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقّعت مؤسسة محمد بن سلمان "مسك" اتفاقية إطارية مع مؤسسة بيل وميليندا جيتس؛ تهدف إلى دعم وتعزيز مشاركة الشباب في القطاع غير الربحي في المملكة، وإطلاق برامج عالمية مشتركة في مجالات عمل المؤسستين, وذلك على هامش انعقاد الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي تستضيفه المملكة بالرياض.

وقّع الاتفاقية من جانب مؤسسة مسك الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدكتور بدر البدر، ومن جانب مؤسسة بيل وملنيدا جيتس العضو المنتدب لأوروبا والشرق الأوسط وشرق آسيا، جو سيريل.

وبموجب الاتفاقية التي وُقّعت بين المؤسستين, ستُنشئ مؤسسة بيل وميليندا جيتس أول مقر إقليمي لها في مدينة محمد بن سلمان غير الربحية "مدينة مسك" بالرياض. فرص التمكين

ستستفيد "مسك" بموجب الاتفاقية من خبرات مؤسسة جيتس في مجالات التعليم والتكنولوجيا والصحة؛ بما يُعزّز دورها الريادي في توفير فرص التمكين النوعية للشباب في المملكة في القطاع غير الربحي، في المقابل تُمكّن الاتفاقية مؤسسة جيتس من توسيع نطاق أثرها الجغرافي والاستفادة من خبرات "مسك" في القطاع غير الربحي وتمكين الشباب، ومن البنية التحتية وشبكة الخدمات المميزة التي توفرها مدينة محمد بن سلمان غير الربحية "مدينة مسك".

وستُفصح المؤسستين عن التفاصيل الإضافية عند إطلاق الشراكة رسميًا في "منتدى مسك العالمي" في نوفمبر المقبل.

