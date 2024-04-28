شكرا لقرائتكم خبر عن بشعار "تعرف بيئتك".. محافظ القنفذة يدشن فعاليات "أسبوع البيئة" والان نبدء بالتفاصيل

تشجير المانجروف

الدمام - شريف احمد - دشّن محافظ القنفذة محمد بن عبدالعزيز القباع اليوم، فعاليات أسبوع البيئة بالمحافظة، الذي ينظمه مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة، تحت شعار "تعرف بيئتك"، بحضور مديري الجهات الحكومية ذات العلاقة والقطاع الخاص.وتشتمل الفعاليات على معرض توعوي على الواجهة البحرية، ومبادرات تشجير المانجروف، ونظافة الشواطئ والجزر، وتوزيع الشتلات والهدايا، ومبادرات تشجير المدارس، وحملات جمع البذور.ستنطلق الفعاليات بتشجير العديد من المواقع داخل المحافظة، منها تشجير المانجروف، وحملات لجمع البذور، وتوزيع الشتلات والهدايا بمناسبة أسبوع البيئة، إضافة إلى حملات نظافة الشواطئ والجزر، ومبادرات تشجير المدارس، وذلك بمشاركة عدد من المتطوعين وطلاب المدارس.ونوّه المحافظ بالجهود الكبيرة التي تبذلها الوزارة مطالباً ببذل المزيد من الجهد والتفاني في خدمة أهالي المحافظة، داعياً جميع المؤسسات والجهات التعاونية، وجميع شرائح المجتمع، للإسهام في حماية البيئة، وترسيخ مفاهيم الوعي حول المخاطر التي تهدد البيئة، وتعزز سبل حمايتها، وتعزز ثقافة الحفاظ على البيئة.واستعرض مدير مكتب الوزارة بالقنفذة حسن بن إبراهيم المعيدي، أهم الأنشطة والفعاليات والمبادرات والبرامج التي يعمل عليها المكتب بمناسبة أسبوع البيئة.