شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": أمطار غزيرة على العاصمة المقدسة ومتوسطة على المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبَّه المركز الوطني للأرصاد، من هطول أمطار غزيرة على العاصمة المقدسة ومحافظتي الجموم وبحرة، مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، مع صواعق رعدية.

وبيّن المركز أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 1 مساءً.

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس ليوم غد، من هطول أمطار متوسطة على منطقة المدينة المنورة، تشمل تأثيراتها رياحاً شديدة السرعة وتساقط للبرد وجريان للسيول وصواعق رعدية وشبه انعدام في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة تبدأ الساعة الـ 11 صباحاً وتستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً.