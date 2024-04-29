شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" : أمطار غزيرة على محافظات جدة ورابغ وخليص والكامل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار غزيرة، مصحوبة بصواعق رعدية ورياح شديدة السرعة، تؤدي إلى انعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وارتفاع الأمواج، تشمل تأثيراتها محافظات جدة ورابغ وخليص والكامل ومركز الشعيبة والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبين المركز أن الحالة تبدأ -بمشيئة الله تعالى- الساعة الـ 11 مساء اليوم وتستمر حتى الـ 1 ظهر يوم غد.

