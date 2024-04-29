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"الأرصاد" : أمطار غزيرة على محافظات جدة ورابغ وخليص والكامل

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واس - جدة 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار غزيرة، مصحوبة بصواعق رعدية ورياح شديدة السرعة، تؤدي إلى انعدام في مدى الرؤية الأفقية وتساقط البرد وجريان السيول وارتفاع الأمواج، تشمل تأثيراتها محافظات جدة ورابغ وخليص والكامل ومركز الشعيبة والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.
وبين المركز أن الحالة تبدأ -بمشيئة الله تعالى- الساعة الـ 11 مساء اليوم وتستمر حتى الـ 1 ظهر يوم غد.
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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