شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق الدراسة اليوم الاثنين في مدارس المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت إدارة التعليم بمنطقة المدينة المنورة تعليق الدراسة الحضورية اليوم الاثنين في مدارس المدينة المنورة، بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الجميع.

وأشارت الإدارة إلى أن العملية الدراسية ستكون مستمرة عبر منصة "مدرستي" لجميع الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتبها الداخلية والخارجية.